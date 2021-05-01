Haberler İtalya Serie A Crotone - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'da lider Inter, 34. haftada konuk olduğu 'yi 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda dev bir adım atan ekibinin gollerini ve kaydetti. Inter, 'nın pazar günü puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:19
Crotone - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 'nın 34. haftasında ile Inter kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Inter, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Cristian ile 90+2. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükselen Inter, 82 puanla en yakın takipçisi 'nın 1 maç önünde 14 puan farkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Atalanta'nın pazar günü 'ya puan kaybetmesi durumunda Inter 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

18 puanla ligin dibinde olan Crotone ise haftalar önce yitirdiği umutlarını tamamen kaybetti ve matematiksel olarak Serie A'ya veda etti.

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