Crotone - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Crotone ile Inter kozlarını paylaştı. Ezio Scida Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Inter, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Cristian Eriksen ile 90+2. dakikada Hakimi kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükselen Inter, 82 puanla en yakın takipçisi Atalanta'nın 1 maç önünde 14 puan farkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Atalanta'nın pazar günü Sassuolo'ya puan kaybetmesi durumunda Inter 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

18 puanla ligin dibinde olan Crotone ise haftalar önce yitirdiği umutlarını tamamen kaybetti ve matematiksel olarak Serie A'ya veda etti.