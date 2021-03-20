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Son dakika spor haberi: basını yazdı! sezon sonunda...

Son dakika spor haberleri... Sezon başında 'den 'ya transfer olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, kulüplerinin Kosovalı golcüyle ilgilendiğini ve Muriqi'nin sezon sonunda Ada'ya transfer olabileceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:00
Son dakika spor haberi: İtalyan basını yazdı! Vedat Muriqi sezon sonunda...

Sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında 'den, ekibi 'ya transfer olan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'da yer alan habere göre bonservisine yüksek bedel ödenen Kosovalı golcü, henüz Lazio taraftarlarını ve yöneticisini mutlu edemedi. Yaşadığı sakatlık ve Covid-19 geçirmesi nedeniyle takıma adaptasyonu uzun süren 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon başında , ve gibi kulüplerinin ilgilendiği bildirildi.

Lazio'da hayal kırıklığı yarattığı kaydedilen Muriqi için bazı İngiliz ekiplerinin hala takipte olduğu ifade edilirken, temsilcisinin de sezon sonunda teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriqi, sadece 2 gol atabildi.


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