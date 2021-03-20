Son dakika spor haberi: İtalyan basını yazdı! Vedat Muriqi sezon sonunda...

Sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den, Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre bonservisine yüksek bedel ödenen Kosovalı golcü, henüz Lazio taraftarlarını ve yöneticisini mutlu edemedi. Yaşadığı sakatlık ve Covid-19 geçirmesi nedeniyle takıma adaptasyonu uzun süren 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon başında Manchester United, Burnley ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin ilgilendiği bildirildi.

Lazio'da hayal kırıklığı yarattığı kaydedilen Muriqi için bazı İngiliz ekiplerinin hala takipte olduğu ifade edilirken, İtalyan temsilcisinin de sezon sonunda teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriqi, sadece 2 gol atabildi.



