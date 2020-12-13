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Genoa : 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Genoa'ya konuk olan , zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrıldı. Juve'nin süperstarı , siyah-beyazlı formasyla çıktığı 100. maçında 2 penaltı golüne imza atarak galibiyette başrol oynadı. Siyah-beyazlıalrın diğer sayısı ise Dybala'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 22:44
Genoa Juventus: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin (Serie A) 11. haftasında , deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma, İtalya'nın kazandığı 1982 'na damga vuran futbolculardan olan ve 10 Aralık'ta hayatını kaybeden Paolo Rossi anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın 57. dakikasında konuk Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 61. dakikada Stefano Sturaro, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

RONALDO KİLİDİ ÇÖZDÜ!

Karşılaşmanın 76. dakikasında Juventuslu Juan Cuadrado'ya Genoa ceza sahasında yapılan hareket üzerine hakem Marco Di Bello penaltı noktasını gösterdi. Juventus formasıyla 100. maçına çıkan Portekizli yıldız , 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek, siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Juventus, 88. dakikada kaleci Mattia Perin'in ceza sahasında yaptığı faulle bir penaltı daha kazandı. 89'uncu dakikada penaltıda topu bir kez daha ağlarla buluşturan Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yenerek puanını 23'e yükseltti ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Genoa ise bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşarken, 6 puanla 19. sırada kaldı.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle Genoa maçının kadrosunda yer almadı.

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