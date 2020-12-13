Haberler İtalya Serie A Bologna Roma 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bologna 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A 11. hafta maçında Bologna sahasında 'yı konuk etti. Karşılaşmadan galip ayrılan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Roma'nın gollerini (), , , ve kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 19:09
Bologna Roma 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 11. hafta mücadelesinde Bologna ile karşı karşıya geldi. Roma maçı kazandı. Mücadelede Roma'nın golleri 5. dakikada (), 10. dakikada , 15. dakikada , 35. dakikada ve 44. dakikada 'dan geldi.

Bologna'nın mücadeledeki tek golü 24. dakikada Cristante'nin kendi kalesini bulmasıyla geldi. Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 21'e yükseltti. Bologna ise 12 puanla 12. sırada kaldı.

Roma, Serie A'nın 12. haftasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Bologna ise aynı haftada Spezia'ya konuk olacak.

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