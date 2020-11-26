Vedat Muriqi'nin büyük şanssızlığı! Şimdi de sakatlık kabusu oldu

Lazio'ya büyük umutlarla transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da kabus gibi günler yaşıyor... Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet, takımına henüz gol katkısı yapamazken, şimdi de sakatlık şokuyla sarsıldı.

15 GÜN YOK

Takımının salı günü Zenit'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Muriqi'nin kas sakatlığı yaşadığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli forvet en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Vedat Muriqi, Lazio formasıyla bu sezon 8 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.