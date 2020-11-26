Haberler İtalya Serie A Vedat Muriqi'nin büyük şanssızlığı! Şimdi de sakatlık kabusu oldu

'nin büyük şanssızlığı! Şimdi de sakatlık kabusu oldu

Sezon başında 'den Lazio'ya 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında olan 'nin 'da yüzü bir türlü gülmüyor. Yeni takımında henüz gol sevinci yaşayamayan Kosovalı forvetin Zenit'le oynanan maçında sakatlandığı ve 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:58
Vedat Muriqi'nin büyük şanssızlığı! Şimdi de sakatlık kabusu oldu

Lazio'ya büyük umutlarla olan , 'da kabus gibi günler yaşıyor... Sezon başında 'den ayrılarak 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet, takımına henüz gol katkısı yapamazken, şimdi de sakatlık şokuyla sarsıldı.

15 GÜN YOK
Takımının salı günü Zenit'le oynadığı maçında sakatlanan Muriqi'nin kas sakatlığı yaşadığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli forvet en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Vedat Muriqi, Lazio formasıyla bu sezon 8 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.

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