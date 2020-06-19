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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Merih Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''

Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''

Merih Demiral Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcumuz , takım arkadaşı ile olan anısını anlattı. Merih Demiral, yaşanan bu olaydan sonra Portekizli dünya yıldızının tutkusunu ve karakterini daha iyi anladığını açıkladı.

'ta forma giyen milli futbolcumuz , Bleacher Report'a röportaj verdi ve son durumu hakkında konuştu.

"YAKINDA TAKIMA KATILACAĞIM"
Aslında sezon benim için çok iyi başladı. Sakatlandığım maça kadar her şey harikaydı. O günü asla unutmayacağım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Yakında takıma katılacağım. Juventus'ta kaybetmeyi kabul etmeyen harika oyuncularımız var. Sakatlığım onlar için de motivasyon kaynağı oldu.

"CRISTIANO RONALDO HARİKA BİR PROFESYONEL"
harika bir profesyonel. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı.

Udinese'ye karşı 2 gol attığı maçtan sonra erkenden antrenmana geldi. Beni gördü ve "Hey Turco" gel, birlikte çalışalım. Kazanmak istiyorsan her zaman çok çalışmalısın. Birlikte çalıştık ve bana "Çalışmak her şeyden önemlidir." dedi. O gün Ronaldo'nun tutkusu ve karakterini daha iyi anladım.

  1. 19.06.2020
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