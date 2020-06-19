Merih Demiral Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Bleacher Report'a röportaj verdi ve son durumu hakkında konuştu.

"YAKINDA TAKIMA KATILACAĞIM"

Aslında sezon benim için çok iyi başladı. Sakatlandığım maça kadar her şey harikaydı. O günü asla unutmayacağım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Yakında takıma katılacağım. Juventus'ta kaybetmeyi kabul etmeyen harika oyuncularımız var. Sakatlığım onlar için de motivasyon kaynağı oldu.

"CRISTIANO RONALDO HARİKA BİR PROFESYONEL"

Cristiano Ronaldo harika bir profesyonel. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı.

Udinese'ye karşı 2 gol attığı maçtan sonra erkenden antrenmana geldi. Beni gördü ve "Hey Turco" gel, birlikte çalışalım. Kazanmak istiyorsan her zaman çok çalışmalısın. Birlikte çalıştık ve bana "Çalışmak her şeyden önemlidir." dedi. O gün Ronaldo'nun futbol tutkusu ve karakterini daha iyi anladım.