Merih Demiral Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile olan anısını anlattı. Merih Demiral, yaşanan bu olaydan sonra Portekizli dünya yıldızının futbol tutkusunu ve karakterini daha iyi anladığını açıkladı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Bleacher Report'a röportaj verdi ve son durumu hakkında konuştu.
"YAKINDA TAKIMA KATILACAĞIM"
Aslında sezon benim için çok iyi başladı. Sakatlandığım maça kadar her şey harikaydı. O günü asla unutmayacağım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Yakında takıma katılacağım. Juventus'ta kaybetmeyi kabul etmeyen harika oyuncularımız var. Sakatlığım onlar için de motivasyon kaynağı oldu.
"CRISTIANO RONALDO HARİKA BİR PROFESYONEL"
Cristiano Ronaldo harika bir profesyonel. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı.
Udinese'ye karşı 2 gol attığı maçtan sonra erkenden antrenmana geldi. Beni gördü ve "Hey Turco" gel, birlikte çalışalım. Kazanmak istiyorsan her zaman çok çalışmalısın. Birlikte çalıştık ve bana "Çalışmak her şeyden önemlidir." dedi. O gün Ronaldo'nun futbol tutkusu ve karakterini daha iyi anladım.
- 19.06.2020
- Merih Demiral Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım''
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral Ronaldo anısını anlattı! ''O gün daha iyi anladım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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