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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Merih'e piyango

Merih'e piyango

basını; 'nın, stoper De için 'a takas teklif edeceğini yazdı. gerçekleşirse Merih, Juventus’taki yerini sağlama alacak.

İtalya Serie A'da formasıyla formunun zirvesindeyken büyük bir talihsizlik yaşayıp sakatlanan , 'dan gelen haberlerle biraz olsun moral kazandı. Merih, sakatlandıktan sonra formasını takımdaki rakibi de 'e kaptırmıştı. basını, 'nın geçen yaz 'tan alamadığı 20 yaşındaki futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katabileceğini öne sürdü. Koronavirüs nedeniyle dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin yapılması beklenmiyor.

SAKATLIĞI DÜZELİYOR
Sansasyonel takas anlaşmalarının önümüzdeki 1-2 yıla damga vuracağı konuşulurken, Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de de Ligt transferi için bir şans bulan Katalan devi, takas teklifi hazırlıyor. 20 yaşındaki genç stoperin Barcelona'ya olma ihtimali, sakatlığı gün geçtikçe düzelen milli futbolcumuz Merih'in Juventus savunmasındaki yerini sağlamlaştıracak. De Ligt, Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TEMMUZDA DÖNÜYOR
Ocak ayında Roma maçında çapraz bağ sakatlığı geçiren Merih Demiral'ın temmuz ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Güçlü bir fiziğe sahip olan 22 yaşındaki milli futbolcumuzun geçirdiği bu ağır sakatlık sonrasında geri dönüşünün çok uzun sürmeyeceği bekleniyor.

  1. 27.4.2020
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