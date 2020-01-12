Merih Demiral, Roma maçı sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı
İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde Merih Demiral'lı Juventus, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk oldu. Maçın henüz 3. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Merih Demiral kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yerden kalkamayan milli yıldız oyundan alınırken yerine de Ligt maça dahil oldu.
Juventus'un 2-1 kazanarak Serie A'da yeniden liderliğe yükseldiği mücadele sonrası Merih Demiral, Roma Olimpiyat Stadı'nı koltuk değnekleriyle terk etti.
İşte maç sonrası Merih Demiral'ın o görüntüleri:
Roma ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral stadı koltuk değnekleriyle terk etti.pic.twitter.com/aNV7oZIifT— Fotomaç (@fotomac) January 12, 2020
- 13.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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