Merih Demiral, Roma maçı sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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, Roma maçı sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı

Merih Demiral, Roma maçı sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı

İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde 'lı , ve 'li Roma'ya 'nda konuk oldu. Maçın henüz 3. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Merih Demiral kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında attığı golle 'u deplasmanda 1-0 öne geçiren , 15. dakikada yaşanan pozisyonda topa kafa vurmak için yükseldi ancak yere dengesiz bir iniş yapında sakatlık geçirdi.

Yerden kalkamayan milli yıldız oyundan alınırken yerine de Ligt maça dahil oldu.

Juventus'un 2-1 kazanarak Serie A'da yeniden liderliğe yükseldiği mücadele sonrası Merih Demiral, 'nı koltuk değnekleriyle terk etti.

İşte maç sonrası Merih Demiral'ın o görüntüleri:

  1. 13.01.2020
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