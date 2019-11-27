Paulo Dybala'dan asker selamı ve Merih Demiral açıklaması! "Yaptığım hareket..."
Juventus'un yıldız ismi Paulo Dybala'nın, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e attığı gol çok konuşuldu. Arjantinli yıldız, maç sonunda gol sevincini Merih Demiral'la kutlayarak asker selamı yaptı. Dybala neden bu sevinci yaptığını açıkladı.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile geceye damga vurdu. Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi. Demiral'a gelince, o çok eğlenceli biri ve bu soyunma odasında aramızda bir şakaydı. Özel bir mesaj yok" şeklinde konuştu.
Maçı değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, "Takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir form yakaladık. Sahaya en iyimi vermek istiyorum ve bu bazen ters tepebiliyor. Bugün işler iyi gitti" ifadelerini kullandı.
- 27.11.2019
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Antistanbul Okay şart
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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