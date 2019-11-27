Paulo Dybala'dan asker selamı ve Merih Demiral açıklaması! "Yaptığım hareket..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'dan asker selamı ve açıklaması! "Yaptığım hareket..."

Paulo Dybala'dan asker selamı ve Merih Demiral açıklaması! "Yaptığım hareket..."

'un yıldız ismi 'nın, 'nde 'e attığı gol çok konuşuldu. Arjantinli yıldız, maç sonunda gol sevincini 'la kutlayarak asker selamı yaptı. Dybala neden bu sevinci yaptığını açıkladı.

'un Arjantinli yıldızı , 'nde oynanan maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile geceye damga vurdu. Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi. Demiral'a gelince, o çok eğlenceli biri ve bu soyunma odasında aramızda bir şakaydı. Özel bir mesaj yok" şeklinde konuştu.

Maçı değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, "Takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir form yakaladık. Sahaya en iyimi vermek istiyorum ve bu bazen ters tepebiliyor. Bugün işler iyi gitti" ifadelerini kullandı.

  1. 27.11.2019
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