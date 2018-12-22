Ünder’e büyük onur – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Ünder’e büyük onur

Ünder’e büyük onur
Romalı 'e büyük onur... Performansıyla 'nın dikkatini çeken 21'lik yıldız, 'gelişim gösteren en iyi 11 genç' arasına girdi. Listede Vlachodimos, Skriniar, de Ligt, Robertson, de Jong, Aouar, Arthur, Vlasic, Lozano ve Sancho da yer aldı.
  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünder’e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN