İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden AC Milan, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi potasına kalabilmek için kadrosuna Chelsea'den Tiemoue Bakayoko ve Manchester United'dan Anthony Martial takviyelerini yapmaya hazırlanıyor.

Serie A'da geçtiğimiz sezonu Gennaro Gattuso yönetiminde 64 puan ile 6. sırada tamamlayan I Rossoneri, rakipleri ile aradaki farkı kapatarak önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi potasına kalabilmek için FFP'ye rağmen kadrosuna takviye yapmak istiyor.

İLK HEDEF BAKAYOKO!

AC Milan'ın ilk hedefi, Chelsea'nin 23 yaşındaki Fransız defansif orta sahası Tiemoue Bakayoko. 2017 yazında 40 milyon € karşılığında AS Monaco'dan İngiliz devine transfer olan Fransız orta saha, Chelsea forması giydiği bir sezon boyunca kendisine as takımda yer edinmekte oldukça zorlandı ve kritik maçlarda yaptığı önemli hatalarla Londra ekibinin taraftarları tarafından istemeyen adam ilan edildi.

Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun, Bakayoko'nun transferinde önemli aşama kaydettiği ve Fransız oyuncunun 5 milyon € karşılığında bir seneliğine kiralanmak üzere olduğu konuşulan bilgiler arasında. İngiltere basınının iddiasına göre, genç orta sahanın sözleşmesinde 35 milyon €'luk satın alma opsiyonunun bulunacak.

1.89 boyundaki Fildişi Sahilleri asıllı futbolcu kariyeri boyunca 18'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 163 maça çıkarken toplamda 9 gol 4 asist katkısında bulundu.

PLASE ANTHONY MARTIAL!

İtalyan devinin bir diğer hedefi ise Manchester United forması ile mutsuz durumdaki 22 yaşındaki Fransız sol forvet oyuncusu Anthony Martial. Fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle huzursuz olan ve Mourinho ile arası kötü olan genç yıldız, transfer dönemi bitmeden başka bir kulübe imza atmayı planlıyor.

İtalyan La Repubblica'nın iddiasına göre Leonardo, Manchester United yöneticileri ile bir araya gelerek Fransız oyuncu için zemin yokladı. I Rossoneri, Anthony Martial'ı da Bakayoko transferinde uyguladığı "önce kirala / sonra al" metodu ile kadrosuna katmayı planlıyor.

Fransız yıldız, kariyeri boyunca 21'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 210 maça çıkarken 51 gol 34 asist katkısında bulundu.