Serie A yönetiminden Astori değişikliği – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Serie A yönetiminden Astori değişikliği

    Serie A yönetiminden Astori değişikliği

    'de 13 numaralı formayı giyen 'nın forma numarası 56 olarak değiştirildi.

    'nin Serie A yönetimine yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. 'de Davide Astori anısına emekli edilen 13 numaralı formayı giyen 'nın forma numarası 56 olarak değiştirildi. 13 artık sonsuza kadar Astori'nin.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:35
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