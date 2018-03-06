Fiorentina, Astori'nin formasını emekliye ayırdı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , Astori'nin formasını emekliye ayırdı

    Fiorentina, Astori'nin formasını emekliye ayırdı

    (Serie A) ekiplerinden , takım kaptanı Davide Astori'nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, ani bir şekilde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Astori'nin, 13 numaralı formasının emekliye ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, İtalyan futbolcunun eski takımı Cagliari'nin de aynı düzenlemeyi yaptığı kaydedildi.

    Astori, ligde geçen pazar günü Udinese ile oynanması gereken maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:23
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