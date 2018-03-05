Astori'nin ölümüyle ilgili açıklama

İtalya Serie A'da Udinese'yle deplasmanda oynayacakları mücadele için gittikleri kentte konakladıkları oteldeki odasında ölü bulunan Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin ölüm sebebi hakkında bazı tahminler ortaya atılırken bugün savcılıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo, 31 yaşındaki oyuncunun uykusunda doğal nedenlere bağlı kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Futbolcunun konuyla ilgili olarak geçmişte herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına da dikkat çeken savcı De Nicolo "Profesyonel bir futbolcunun daha önce hiç bu konuda uyarı vermeksizin böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf. Ancak işte her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

OTOPSİYE İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Bir diğer savcı Barbara Loffredo ile birlikte futbolcunun ölümünü inceleyen savcı De Nicolo, konuyla ilgili olarak uzman Carlo Moreschi'den gelecek ilk raporu beklediklerini, ardından otopsiyle ilgili karar alınacağı, bu durumda önümüzdeki günlerde otopsi sonucunun geleceğini söyledi.

YAŞASAYDI BUGÜN SÖYLEŞME UZATACAKTI

Erken yaşta hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili üzücü bir gerçek daha ortaya çıktı.

Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmeseydi 5 Mart'ta (bugün) kendisiyle yeni sözleşme yapacaklarını açıkladı.

Della Valle "Astori pazartesi günü Fiorentina ile olan sözleşmesini yenileyecekti. Dolayısıyla artık kariyerini Fiorentina'da noktalayacaktı" dedi.



