FLAŞ! Yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu!
Fiorentina kaptanı ve İtalya Milli Takımı oyuncusu Davide Astori otel odasında ölü bulundu.
İtalya'dan trajik bir haber geldi!
Serie A ekibi Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı yuncusu Davide Astori, otel odasında ölü bulundu.
Udinese maçı için gidilen deplasmanda takımının kaldığı otelde uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen Astori'nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.
Bu üzücü gelişme sonrası İtalya Futbol Federasyonu, Udinese ile Fiorentina arasında oynanacak lig maçının ertelendiğini duyurdu.
Öte yandan, Genoa-Cagliari maçı oynandığı sırada Davide Astori'nin vefat haberini alan futbolcular, ikinci yarıya çıkmak istemedikleri için maç tatil edildi. Davide Astori bir dönem Genoa'da da forma giymişti.
Ölümü İtalya'da büyük şok etkisi yaratan 31 yaşındaki Astori'nin Nicole adında 2 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:31
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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