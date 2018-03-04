FLAŞ! Yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    FLAŞ! Yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu!

    FLAŞ! Yıldız futbolcu otel odasında ölü bulundu!

    kaptanı ve İtalya oyuncusu otel odasında ölü bulundu.

    İtalya'dan trajik bir haber geldi!

    Serie A ekibi 'nın kaptanı ve İtalya yuncusu , otel odasında ölü bulundu.

    Udinese maçı için gidilen deplasmanda takımının kaldığı otelde uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen Astori'nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

    Bu üzücü gelişme sonrası İtalya Futbol Federasyonu, Udinese ile Fiorentina arasında oynanacak lig maçının ertelendiğini duyurdu.

    Öte yandan, Genoa-Cagliari maçı oynandığı sırada Davide Astori'nin vefat haberini alan futbolcular, ikinci yarıya çıkmak istemedikleri için maç tatil edildi. Davide Astori bir dönem Genoa'da da forma giymişti.

    Ölümü İtalya'da büyük şok etkisi yaratan 31 yaşındaki Astori'nin Nicole adında 2 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:31
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