Juventus, Roma engelini tek golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma’yı 1-0 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçı, hakem Paolo Tagliavento'nun yönetti.
Mücadeleye ev sahibi takım baskılı başlarken, 18. dakikada Faslı Medhi Benatia, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım farkı artırma, konuk ekip ise beraberlik golünü bulmak için girdikleri net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, başkent takımı, gol için Juventus kalesindeki baskısını artırmasına karşın aradığı golü bulamadı.
Roma'yı tek golle yenmeyi başaran Juventus, puanını 44'e yükseltti ve lider Napoli'nin puan farkını açmasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, lideri 1 puan geriden takibini sürdürdü.
Maçtan boynu bükük ayrılan konuk Roma ise Inter'in puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 38 puanla 4. sırada kaldı.
Bu arada, 18. haftanın bir diğer maçında ise Milan, kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta'ya 2-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren Milan, ligdeki 8. yenilgisini alırken, 11. sırada kendine yer buldu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:16
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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