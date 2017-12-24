Napoli liderliğini sürdürdü
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Lider Napoli, San Paolo Stadı'nda konuk ettiği Sampdoria karşısında zorlansa da maçtan galip ayrılmasını bildi. Konuk ekip Sampdoria, maçın henüz 2. dakikasında Gaston Ramirez ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 16. dakikada Allan ile karşılık verdi: 1-1.
Sampdoria, 27. dakikada Fabio Quagliarella'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı ancak 33. dakikada Lorenzo Insigne skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.
39. dakikada Napoli'nin Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik, maçta takımını ilk kez öne geçiren golü attı ve Napoli, ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca lider Napoli, sahadan 3 puanla ayrılarak, puanını 45'e yükseltti.
Inter ise geçen haftaki mağlubiyetinin ardından bu hafta da Sassuolo'ya boyun eğdi.
Ev sahibi Sassuolo, 34. dakikada Diego Falcinelli'nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve zirve mücadelesi veren Inter'e bu sezonki ikinci yenilgisini yaşattı.
Ligde üst üste 2 mağlubiyet alan Inter, lider Napoli'nin 5 puan gerisine düştü ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
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Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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