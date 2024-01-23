90+5'te Boğa

Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış maçında son sıradaki İstanbulspor, zor bir dönemden geçen Kayserispor'u 90+5'te Ali Yaşar'ın attığı golle 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeniden yolları kesişen Boğalar, maça etkili başladı. 15'te İstanbulspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali, sol ayağıyla kaleye çok sert vurdu. Kaleci Bilal topu son anda kornere çeldi. 23'te Loshaj'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ndao, kaleci Bilal'i çalımlayıp topu kaleye gönderdi. Arif, topu çizgiden çıkardı. 28'de Karimi'nin sağ kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada, Ramazan sağ ayak içiyle topu kaleye gönderdi. Mehmet kaleye giden topu son anda kornere çeldi ve devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

KAYSERİ 6 MAÇTIR KAYIP

İkinci yarı da hayli çekişmeli geçti. 56'da Sambissa sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 60'ta Boa Morte'nin kafa vuruşu kalecide kaldı. 73'te Ethemi'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 77'de Loshaj'ın sert vuruşunda kaleci Bilal çıkardı, dönen topu Muammer tamamladı ama Bilal yine başarılıydı. 90+5'te sağdan kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kaptanı Ali Yaşar bekletmeden vurup maçın skorunu ilan etti. 1-0'lık galibiyetle İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Son 6 maçını kaybeden ve hızla irtifa kaybeden Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

GÖZÜNÜ G.SARAY'A ÇEVİRDİ

2021-22 yılları arasında İstanbulspor'da görev yapan ve sarı-siyahlıları Süper Lig'e taşıyan Osman Zeki Korkmaz, takımıyla çıktığı ilk maçında Boğalar'ın 7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen 41 yaşındaki teknik adam, şimdi Galatasaray ile oynayacakları maça odaklandıklarını ifade etti.

RECEP UÇAR TRİBÜNDE YIKILDI

Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 90+5'te yenen golden sonra büyük şok yaşadı. Üst üste 6 maçtır alınan yenilgiler nedeniyle yönetimle birlikte eleştirilmeye başlanan Uçar'ın istifa seçeneğini masaya koyduğu öğrenildi.