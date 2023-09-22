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İstanbulspor'da Simon Deli şoku! Hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Gaziantep FK - İstanbulspor karşı karşı geldi. Mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İstanbulsporlu Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 21:15 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 21:20
İstanbulspor'da Simon Deli şoku! Hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-İstanbulspor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İstanbulsporlu Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor'un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan'a bıraktı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.

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