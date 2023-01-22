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Fatih Tekke: Kendimi Trabzon'a ait hissediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi. İstanbul ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:55
Fatih Tekke: Kendimi Trabzon'a ait hissediyorum

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fatih Tekke: İlk yarım saat, o eşiği geçerken duran toptan bir gol yedik. O ana kadar planladığımız bir şekilde gitti. Tek olumlu tarafı var, sınırdakilerin kart görmemesi. İkinci yarı 15-20 dakika bu şekilde devam etmelerini söyledik, bireysel hatalar, bariz performans hataları, Trabzonspor bunları yakaladığı zaman ceza kesecek oyuncuları olduğunu söylemiştik. Trabzonspor farkı daha da artırabilirdi. Ama oyunun kırılması bence duran top. O ana kadar net bir pozisyon vardı diyemeyiz. Açıkçası rakibimizle oynamadık. Benim için maçın değerlendirilmesi ilk yarım saat ve ikinci yarının başındaki ilk 10 dakika. Geçemedik orayı da. Trabzonspor, kötü oynamadı. Biz de iyi oynamadık. Rakiplerimizle oynayacağımız maçlara konsantre olmalıyız. Trabzonspor'u tebrik ederim. Önümüzdeki maçlara bakacağız"

Geçmişim Trabzon'da, geleceğim Trabzon'da, kendimi Trabzon'a ait hissediyorum. Ancak, bu maç beni mutsuz etti.

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