Haberler İspanya La Liga Real Betis-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 17. haftada Real Betis ile Getafe kozlarını paylaşacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde hata yapmak istemeyen Real Betis, evinde oynayacağı maçta puanını 28'e çıkartmayı hedefliyor. Son 3 resmi maçını da kaybeden ve kötü gidişe dur demek isteyen Getafe ise zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Real Betis-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 07:19
Real Betis-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri, Real Betis ile Getafe'yi karşı karşıya getirecek. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Real Betis, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 28'e yükseltmeyi ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. İç sahada oynayacağı bu maç, yeşil-beyazlılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Getafe cephesinde ise tablo daha zorlu. Son 3 resmi maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan konuk ekip, kötü gidişata son vermek için bu deplasmanı bir dönüm noktası olarak görüyor. Peki, Real Betis-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Real Betis-Getafe maçı 21 Aralık Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Getafe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

