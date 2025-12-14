Sevilla-Real Oviedo maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sevilla, La Liga'nın 16. haftasında, Ramon Sanchez Pizjuan'da Real Oviedo'yu ağırlıyor. Bu sezon aldığı 5 galibiyet ve 2 beraberlikle puan tablosunda 13. sıraya yerleşen ev sahibi takım, Espanyol ve Real Betis mağlubiyetlerinin ardından Valencia deplasmanında aldığı beraberlikle toparlanma sinyallerini verdi. Real Oviedo ise küme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Bu sezon yalnızca 2 galibiyete imza atan konuk takım, 3 puanı cebine koyarak ligin 2. yarısında başarılı bir performansın ilk adımını atmak istiyor. İşte Sevilla-Real Oviedo maçının detayları...

SEVILLA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Real Oviedo maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

SEVILLA-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak Sevilla-Real Oviedo mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.