Ziraat Türkiye Kupası
Sevilla-Real Oviedo maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Real Oviedo maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Sevilla, Real Oviedo'yu konuk ediyor. Ligde 17 puanla 13. sıraya yerleşen ev sahibi takım, 3 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde dindirmek için sahaya çıkacak. Real Oviedo ise 15 haftada topladığı 10 puanla, son sıranın bir üstünde yer alıyor ve ligde tutunma mücadelesi veriyor. Son sıradaki Levante ile aralarında tek puan fark bulunan Veljko Paunovic, ligin 2. yarısında hata yapmak istemiyor. Peki Sevilla-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:17
Sevilla-Real Oviedo maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sevilla, La Liga'nın 16. haftasında, Ramon Sanchez Pizjuan'da Real Oviedo'yu ağırlıyor. Bu sezon aldığı 5 galibiyet ve 2 beraberlikle puan tablosunda 13. sıraya yerleşen ev sahibi takım, Espanyol ve Real Betis mağlubiyetlerinin ardından Valencia deplasmanında aldığı beraberlikle toparlanma sinyallerini verdi. Real Oviedo ise küme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Bu sezon yalnızca 2 galibiyete imza atan konuk takım, 3 puanı cebine koyarak ligin 2. yarısında başarılı bir performansın ilk adımını atmak istiyor. İşte Sevilla-Real Oviedo maçının detayları...

SEVILLA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Real Oviedo maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

SEVILLA-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak Sevilla-Real Oviedo mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

