Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Real Sociedad ile Rayo Vallecano'nun kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.