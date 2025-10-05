CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 8. hafta maçında Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 11:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Real Sociedad-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Real Sociedad ile Rayo Vallecano'nun kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den prim hamlesi!
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolcular Sadettin Saran ile konuştu! Kritik maç öncesi mesajı verildi...
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 12:11
F.Bahçe'den prim hamlesi! F.Bahçe'den prim hamlesi! 12:08
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 11:43
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! 11:42
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:39
Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? 11:35
Daha Eski
Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:32
Fatma Damla Altın'dan gümüş madalya başarısı! Fatma Damla Altın'dan gümüş madalya başarısı! 11:32
Sevilla-Barcelona maçı detayları! Sevilla-Barcelona maçı detayları! 11:29
Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman? 11:22
Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! 11:19
Juventus-Milan maçı detayları Juventus-Milan maçı detayları 11:10