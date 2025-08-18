Elche-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Elche ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Elche-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 13:40
Elche-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Elche evinde Real Betis'i ağırlayacak. Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Elche-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche-Real Betis maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Elche: Dituro, Petrot, Bigas, Affengruber, Valera, Mendoza, Aguado, Febas, Nunez, Rodriguez, Daoudi

Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Llorente, Firpo, Fornals, Deossa, Garcia, Lo Celso, Riquelme, Hernandez

