Elche-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Elche evinde Real Betis'i ağırlayacak. Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Elche-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELCHE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche-Real Betis maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Elche: Dituro, Petrot, Bigas, Affengruber, Valera, Mendoza, Aguado, Febas, Nunez, Rodriguez, Daoudi

Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Llorente, Firpo, Fornals, Deossa, Garcia, Lo Celso, Riquelme, Hernandez