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Haberler İspanya La Liga Carlo Ancelotti Osasuna maçı öncesi konuştu: Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse...

Carlo Ancelotti Osasuna maçı öncesi konuştu: Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın genç oyuncuları Arda Güler ve Endrick Felipe'nin ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır olduklarını ancak önceliklerinin takımdaki kötü gidişatı durdurmak olduğunu söyledi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:56
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Carlo Ancelotti Osasuna maçı öncesi konuştu: Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse...

Ancelotti, La Liga'nın 13. haftasında yarın sahalarında Osasuna'ya karşı oynayacakları maç öncesine basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son iki maçta yenilen Real Madrid'te kulüp, teknik heyet ve futbolcular olmak üzere herkesin moralinin bozuk olduğunu ancak bu durumdan çıkacak çözümü bulduklarına inandığını belirtti.

Takımın gerekli tepkiyi yarın sahada göstermesini beklediğini kaydeden Ancelotti, "Her zaman çözümü bulduğumu söyledim, böyle de düşündük ama teoride kaldı. Bunu pratikte de göstermemiz gerekiyor. Takım olup bitenin farkında. Sorun tespit edildi, çok açık. Yarın sahada bunun tepkisini görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Son 5 maçtır süre almayan, Real Madrid'in yeni transferi 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick ile ilgili bir soruya cevap verirken, milli futbolcu Arda Güler'in de aynı durumda olduğunun altını çizen Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

"Endrick, bence ilk 11'de oynamaya hazır. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlarda bize kalitesini gösteriyor. Aynısı Arda için de söylemem gerek. Her ikisi de genç futbolcular ve takım içinde baskı yaratıyorlar. Ancak önceliğimiz şu andaki durumdan en hızlı şekilde çıkmak. Eğer Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse bence evet, olabilir. Ama bir kez daha söyleyeyim önceliğimiz bu durumdan çıkmak. O veya bu futbolcuya daha fazla süre vermek değil."

Takımda herkesin aynı gemide olduğunu, futbolcuların ne yapmaları gerektiğini bildiğini, bir aile gibi olduklarını vurgulayan Ancelotti, defansta yaşanan sorunlar için de "Fedakarlık, konsantrasyon ve kolektif çalışma. Fedakarlık, kompakt bir takım olmak için, konsantrasyon doğru yerde ve doğru zamanda olmak için, kolektif oyun ise birlikte savunma yapmak için gerekli. Geçen sezon yaptık şimdi de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık konuşma değil eyleme geçerek bunu sahada gösterme zamanı." diyen Ancelotti, aldıkları yenilgilerle biraz geride olsalar da lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele etmeye inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Ancelotti, sezon öncesi büyük transfer olarak gelen ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili gelen sorulara da "Antrenmanlarda iyi. Herkes gibi o da zor bir dönemden geçiyor. Onun yaşadığı sorun herkesin sorunudur. En iyi versiyonumuza ulaşamıyoruz. Bu zor süreci atlatacağına inanıyorum. Aynısını Vinicius, Rodrygo ve Bellingham için de söyleyebilirim. Bu herkes için zor bir an. Sporda yenilgilerin olduğu anlarda bu durumların yaşanması normaldir. Bunu kabul etmelisiniz ama boyun eğemezsiniz. Tam tersine daha dik durmalısınız. Biz şu anda her zamankinden daha birliğiz." cevabını verdi.

La Liga'da lider Barcelona'nın (33 puan), bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde olan Real Madrid (24 puan), yarın TSİ 16.00'da 5. sıradaki Osasuna (21 puan) ile Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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