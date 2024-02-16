Valencia - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ispanya la liga

Valencia - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Sevilla maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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