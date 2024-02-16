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Valencia - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ispanya la liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 16:20
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Valencia - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ispanya la liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Sevilla maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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