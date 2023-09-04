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Atletico-Sevilla ertelendi

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla arasında dün oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi. Takımlar Civitas Metropolitano'da karşı karşıya gelecekti. Madrid şehrindeki yoğun yağmur nedeniyle müsabaka ertelendi. La Liga'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerel yetkililerle ve kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin ertelendiği duyuruldu. Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak maçın yeni tarihi ve saatinin daha sonra açıklanacağı belirtild,

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Atletico-Sevilla ertelendi
La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla arasında dün oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi. Takımlar Civitas Metropolitano'da karşı karşıya gelecekti. Madrid şehrindeki yoğun yağmur nedeniyle müsabaka ertelendi. La Liga'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerel yetkililerle ve kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin ertelendiği duyuruldu. Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak maçın yeni tarihi ve saatinin daha sonra açıklanacağı belirtild,
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