💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 6 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

6 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Haziran Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,2983 (Alış) - 32,3243 (Satış)
EURO: 35,2534 (Alış) - 35,3409 (Satış)
STERLİN: 41,2599 (Alış) - 41,4667 (Satış)
1 DOLAR = 32,32 TL
👉6 Haziran Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.460,47
Gram altın satış: 2.460,84
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.996,00
Çeyrek altın satış: 4.064,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.017,00
Yarım altın satış: 8.120,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.984,00
Tam altın satış: 16.190,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.258,00
Cumhuriyet altını satış: 16.503,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.329,00
Ata altın satış: 16.612,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Haziran Perşembe günü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.