Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 6 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 6 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Haziran Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 07:40
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💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 6 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

6 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Haziran Perşembe 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 32,2983 (Alış) - 32,3243 (Satış)

EURO: 35,2534 (Alış) - 35,3409 (Satış)

STERLİN: 41,2599 (Alış) - 41,4667 (Satış)

1 DOLAR = 32,32 TL

👉6 Haziran Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.460,47

Gram altın satış: 2.460,84

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.996,00

Çeyrek altın satış: 4.064,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.017,00

Yarım altın satış: 8.120,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.984,00

Tam altın satış: 16.190,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.258,00

Cumhuriyet altını satış: 16.503,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.329,00

Ata altın satış: 16.612,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Haziran Perşembe günü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.

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