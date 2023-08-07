Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi! Geldiği gibi gidiyor mu?

Uzun süredir finansal sıkıntılar yaşayan İspanyol ekibi bu sezon şimdiye kadar sadece 13 oyuncusunu La Liga'ya kaydettirdi. Diğer oyuncular için kulübe yüklü miktarda nakit girişi beklendiği ileri sürüldü. Bunun gerçekleşmemesi halinde Barcelona'nın ciddi bir krizle karşı karşıya kalabileceği de savunuldu.

KRİZİ DEMBELE ÇÖZEBİLİR!

Milliyet'in haberine göre; Barcelona'da yaşanan ve İlkay Gündoğan'ı da yakından ilgilendiren finansal krizi Ousmane Dembele çözebilir. Dembele 50 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olursa Barcelona rahat bir nefes alacak. Dembele'den gelecek paranın Barça'yı düzlüğe çıkarabileceği aktarıldı.