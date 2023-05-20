Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Barcelona ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Sociedad maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Lewandowski, Raphinha

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Oyarzabal; D Silva; Sorloth