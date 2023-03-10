Haberler İspanya La Liga Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 25. haftasında Cadiz ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 09:30
Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Cadiz ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Getafe maçı 10 Mart Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CADIZ - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Fede, Escalante; Bongonda, Alex, Sobrino; Roger

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alderete, Portu; Maksimovic, Algobia, El Haddadi; Unal, Mayoral

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