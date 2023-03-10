Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Cadiz ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Getafe maçı 10 Mart Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

CADIZ - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Fede, Escalante; Bongonda, Alex, Sobrino; Roger

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alderete, Portu; Maksimovic, Algobia, El Haddadi; Unal, Mayoral