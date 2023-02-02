Real Madrid 2-0 Valencia (Maç sonucu ÖZET)

Santiago Bernabeu'da oynanan ve saat 23.00'te başlayan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Asensio, 54'te de Vinicius Junior kaydetti. Valencia'da Gabriel Paulista 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçtan 2-0 galip ayrılan ligin ikinci sırasındaki Real Madrid bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, 50 puanlı lider Barça'yı takibini sürdürdü. 14. sıradaki Valencia ise 20 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga 18. hafta maçında 5 Şubat Pazar günü Mallorca deplasmanına çıkacak, Valencia ise aynı gün Girona'nın konuğu olacak.