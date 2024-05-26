Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
İrfan Can için devler birbirine düştü!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! Dursun Özbek, Süheyl Batum'a fark attı: İşte sandık sonuçları
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A spor CANLI izle ŞİFRESİZ 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:16
"Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" "Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" 01:43
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:08
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:04
Efeler kayıp! Efeler kayıp! 00:42
Hoş geldin Elazığspor! Hoş geldin Elazığspor! 00:41
Daha Eski
Elazığ destanı Elazığ destanı 00:41
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:28
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:27
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti 00:09
Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! 00:09
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! 00:09