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Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 2

La Liga 2. Lig'in 16. haftasında Granada ile Albacete karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:30
Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 2

Granada - Albacete maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga 2'de heyecan devam ediyor. 16. haftada Granada ile Albacete kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - ALBACETE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Albacete maçı 18 Kasım Cuma günü, saat 23.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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