Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 2

Granada - Albacete maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga 2'de heyecan devam ediyor. 16. haftada Granada ile Albacete kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Albacete maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - ALBACETE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Albacete maçı 18 Kasım Cuma günü, saat 23.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.