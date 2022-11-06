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Real Sociedad Valencia: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1 beraberlik sonucu puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 20:51
Real Sociedad Valencia: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Sociedad, Valencia'yı konuk etti.

Mücadelede 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Real Sociedad, Valencia'nın oyuncusu H. Guillamon'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Ardından 17. dakikada Real Sociedad takımında Irribaria kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Valencia'da ise tek gol 25. dakikada Lino'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Real Sociedad ligde 23 puanla 6. sırada yer aldı.

Valencia ise 16 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ayrıca konuk ekip Valencia ligde son 5 haftadır galibiyet alamıyor.

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