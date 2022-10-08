Haberler İspanya La Liga Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Sevilla - Athletic Bilbao maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:30
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Sevilla ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Rayo Vallecano maçı 8 Ekim Cumartesi saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bounou; Acuna, Salas, Gudelj, Carmona; Jordan, Rakitic; Gomez, Isco, Lamela; En-Nesyri

Athletic Bilbao

Simon; Lekue, Martinez, Alvarez, De Marcos; Garcia, Sancet; Berenguer, Muniain, N Williams; I Williams

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