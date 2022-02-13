Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

👉Espanyol - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Espanyol ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Barcelona maçı 13 Şubat Pazar günü saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Espanyol: Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Morlanes, Melendo; Puado, De Tomas, Vilhena

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Torres, Gavi