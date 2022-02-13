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Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Espanyol ile Barcelona dev derbide karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:44 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:45
Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Espanyol ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Barcelona maçı 13 Şubat Pazar günü saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Espanyol: Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Morlanes, Melendo; Puado, De Tomas, Vilhena

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Torres, Gavi

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