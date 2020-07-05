Büyük aşk bitiyor mu? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Büyük aşk bitiyor mu?

Büyük aşk bitiyor mu?

Büyük aşk bitiyor mu?

Ronaldo’nun Real’i bırakmasının ardından, Barça ile kontrat uzatma konusunda isteksiz olan Messi için de, ‘Ayrılmayı ciddi olarak düşünüyor’ yorumları yapılıyor.

'nin 'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği haberleri, 'da ciddi şekilde konuşulmaya başladı. Cadena Ser'in verdiği habere göre Arjantinli yıldız, Katalan ekibi ile kontrat uzatma konusunda çekimser davranıyor. İspanyol yorumcular, Messi'nin ilk kez 2021'de bitecek kontratından sonra Barcelona'dan ayrılmayı ciddi şekilde düşünmeye başladığını belirtiyor. Ama haberlerde, Barcelona yönetiminin Messi'yi takımda tutmak için her yolu deneyeceği de dile getirildi. Teknik direktör Setien ise Messi'yle ilgili sorulara, "Bilgim yok. Son idmanda neşesi yerindeydi. Konuştuk ancak çıkan ayrılık haberleri üzerine bir diyalog yaşamadık" yanıtını verdi. gazetesi, Messi'nin eski takım arkadaşı Xavi'nin teknik direktörlüğe getirilmesini istediğini, kontratını da yönetime karşı baskı unsuru olarak kullandığını iddia etti.

  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük aşk bitiyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA