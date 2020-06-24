15 yaşındaki Luka Romero La Liga tarihine geçti
İspanya La Liga'da Real Madrid ile Mallorca arasında oynanan maç tarihe geçti. Konuk ekipte 83. dakikada oyuna giren 2004 doğumlu Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero, La Liga tarihinde bir maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.
İspanya La Liga'da Real Madrid ile Mallorca arasında oynanan karşılaşma ilginç bir rekora sahne oldu.
Mallorca'da 83. dakikada oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu La Liga'da süre alan en genç futbolcu rekorunu tarihe gömdü.
Daha önceki rekor 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti. Daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.
- 25.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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