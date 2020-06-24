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24 Haziran 2020, Çarşamba
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15 yaşındaki tarihine geçti

15 yaşındaki Luka Romero La Liga tarihine geçti

İspanya 'da ile Mallorca arasında oynanan maç tarihe geçti. Konuk ekipte 83. dakikada oyuna giren 2004 doğumlu Arjantinli orta saha oyuncusu , La Liga tarihinde bir maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.

İspanya 'da ile Mallorca arasında oynanan karşılaşma ilginç bir rekora sahne oldu.

Mallorca'da 83. dakikada oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu La Liga'da süre alan en genç futbolcu rekorunu tarihe gömdü.

Daha önceki rekor 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti. Daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.

  1. 25.06.2020
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