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24 Haziran 2020, Çarşamba
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2-0 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da 31. hafta heyecanı devam etti. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından İspanya yendien başlamıştı.

Ligin 31'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zinedine Zidane'nin öğrencileri zorlu karşılaşmada rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

BARCELONA İLE PUAN EŞİTLENDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior ve Sergio Ramos'tan geldi. Bu sonuçla eflatun beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan Barcelona ile puanını yeniden ve averaj ile liderlik koltuğunu devraldı.

Real Madrid gelecek hafta deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 00:54
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