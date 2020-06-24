Real Madrid 2-0 Mallorca | MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan La Liga'da 31. hafta heyecanı devam etti. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından İspanya La Liga yendien başlamıştı.
Ligin 31'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi.
Zinedine Zidane'nin öğrencileri zorlu karşılaşmada rakibini 2-0'lık skorla devirdi.
BARCELONA İLE PUAN EŞİTLENDİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior ve Sergio Ramos'tan geldi. Bu sonuçla eflatun beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan Barcelona ile puanını yeniden ve averaj ile liderlik koltuğunu devraldı.
Real Madrid gelecek hafta deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Mallorca ise Athletic Bilbao'ya konuk olacak.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 00:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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