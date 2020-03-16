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16 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaraylı 'dan koronavirüs açıklaması!

Galatasaraylı Ömer Bayram'dan koronavirüs açıklaması!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Süper Lig'de de etkisini göstermiş ve 26. haftanın seyircisiz oynanmasına neden olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı futbolcu , resmi instagram hesabından koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu.

'dan , koronavirüs salgını ve Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlığa ilişkin bir açıklamada bulundu

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ömer, "Tüm Dünyada yayılan bu virüse karşı hepimiz bilinçli ve tedbirli olmalıyız. Evden çıkmamaya ve temizliğe önem vermeliyiz. Yetkililerden başka hiçbir açıklamayı dikkate almamalısınız. Bu ortamda futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu yine hatırlama fırsatımız oldu." dedi.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Yaşadığım sakatlıktan sonra geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." sözlerini kullandı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 18:00
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