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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Mangala'nın yeni takımı belli oldu

Mangala'nın yeni takımı belli oldu

İspanyol kulübü , 'nin Fransız futbolcusu Mangala'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. 2016'dan 2018'e kadar kiralık olarak Valencia ve Everton'da oynayan Mangala, geçen sezon Manchester City'nin A takımında forma şansı bulamadı.

İspanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından , Fransız stoper 'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mangala'nın transferi konusunda ile anlaşan Valencia, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City'deki kontratının bitmesine bir yıl kalan Fransız milli futbolcu Mangala'nın bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, Manchester City'nin, teknik direktör Josep Guardiola'nın kadroda düşünmediği oyuncuyu serbest bıraktığını öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Standard Liege'de başlayan Mangala, Porto'da sergilediği performans sayesinde 2014 yazında 45 milyon avroya Manchester City'ye transfer oldu.

2016'dan 2018'e kadar kiralık olarak Valencia ve Everton'da oynayan Mangala, geçen sezon Manchester City'nin A takımında forma şansı bulamadı.

  1. 12.08.2019
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