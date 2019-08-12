Mangala'nın yeni takımı belli oldu
İspanyol kulübü Valencia, Manchester City'nin Fransız futbolcusu Mangala'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. 2016'dan 2018'e kadar kiralık olarak Valencia ve Everton'da oynayan Mangala, geçen sezon Manchester City'nin A takımında forma şansı bulamadı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia, Fransız stoper Eliaquim Mangala'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mangala'nın transferi konusunda Manchester City ile anlaşan Valencia, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City'deki kontratının bitmesine bir yıl kalan Fransız milli futbolcu Mangala'nın bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.
İngiliz basını, Manchester City'nin, teknik direktör Josep Guardiola'nın kadroda düşünmediği oyuncuyu serbest bıraktığını öne sürdü.
Profesyonel kariyerine Standard Liege'de başlayan Mangala, Porto'da sergilediği performans sayesinde 2014 yazında 45 milyon avroya Manchester City'ye transfer oldu.
2016'dan 2018'e kadar kiralık olarak Valencia ve Everton'da oynayan Mangala, geçen sezon Manchester City'nin A takımında forma şansı bulamadı.
- 12.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Mangala'nın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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