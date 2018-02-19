İspanya'da şike operasyonu
İspanya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda üçüncü (Segunda B) ve dördüncü (Tercera) kademe liglerde şike yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, ulusal polis ve Europol iş birliğiyle Barcelona, ??Albacete ve Badajoz kentlerinde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyonlarda şu ana kadar 24 kişi gözaltına alınırken, liderliğini iki eski futbolcunun yürüttüğü şebekenin, üçüncü ve dördüncü kademe liglerdeki maçlarda Çin bahis piyasası için şike yaptığı belirtiliyor.
İsimleri açıklanmayan eski futbolcuların, maçlarda görev yapan oyuncuları penaltı veya korner yapmaya zorladığı ifade edildi.
İspanya'da Nisan 2017'de şike şüphesiyle 5 kişi hakkında soruşturma açılmış, 2016'da da 34 kişi tenis maçlarında şike yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:57
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
İspanya'da şike operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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