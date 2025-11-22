CANLI SKOR ANA SAYFA
Wolverhampton-Crystal Palace maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira yönetiminde ligde henüz galibiyet alamayan ve 2 puanla son sırada yer alan Kurtlar, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Olvier Glasner'in göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir performans gösteren Crystal Palace ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Futbolseverler özellikle, "Wolverhampton-Crystal Palace maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Wolverhampton-Crystal Palace maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig' in 12. haftası, Wolverhampton ile Crystal Palace arasında oynanacak önemli mücadeleyle hız kazanıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Taraftarı önünde kötü gidişatı bitirmek isteyen Kurtlar, güçlü rakibi karşısında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Öte yandan Oliver Glasner'ın takımın başına geçmesiyle birlikte form grafiğini yukarı taşıyan Crystal Palace, 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig' in 12. haftasında oynanacak Wolverhampton-Crystal Palace maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolverhampton-Crystal Palace maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton : Johnstone, Tchatchoua, Bueno, Krejci, Gomes, Bueno, Bellegarde, Andre, Joao Gomes, Hwang, Larsen

Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Lerma, Mateta

