Wolverhampton-Crystal Palace maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig' in 12. haftası, Wolverhampton ile Crystal Palace arasında oynanacak önemli mücadeleyle hız kazanıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Taraftarı önünde kötü gidişatı bitirmek isteyen Kurtlar, güçlü rakibi karşısında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Öte yandan Oliver Glasner'ın takımın başına geçmesiyle birlikte form grafiğini yukarı taşıyan Crystal Palace, 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig' in 12. haftasında oynanacak Wolverhampton-Crystal Palace maçı 22 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak Wolverhampton-Crystal Palace maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton : Johnstone, Tchatchoua, Bueno, Krejci, Gomes, Bueno, Bellegarde, Andre, Joao Gomes, Hwang, Larsen

Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Lerma, Mateta