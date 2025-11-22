Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kırmızılar, sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Konuk ekip Nottingham Forest, 33. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Nicolo Savona farkı ikiye çıkardı. Skoru belirleyen gol ise 78. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'e 5'te 5'le başlayan Liverpool, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Arne Slot'un öğrencileri, ligde son 7 maçta 6. kez mağlup olurken tüm kulvarlarda oynadığı son 11 karşılaşmada da 8. yenilgisini aldı.

Alınan kötü sonuçla Liverpool 18 puanda kalırken son dönemde formunu yükselten Nottingham Forest, son 3 haftada topladığı 7 puanla 12 puana ulaştı.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.