CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor!

Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor!

Premier Lig’de zor günler geçiren Liverpool, sahasında Nottingham Forest’a 3-0 yenilerek son 7 maçtaki 6. mağlubiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kırmızılar, sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Konuk ekip Nottingham Forest, 33. dakikada Murillo'nun golüyle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Nicolo Savona farkı ikiye çıkardı. Skoru belirleyen gol ise 78. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'e 5'te 5'le başlayan Liverpool, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Arne Slot'un öğrencileri, ligde son 7 maçta 6. kez mağlup olurken tüm kulvarlarda oynadığı son 11 karşılaşmada da 8. yenilgisini aldı.

Alınan kötü sonuçla Liverpool 18 puanda kalırken son dönemde formunu yükselten Nottingham Forest, son 3 haftada topladığı 7 puanla 12 puana ulaştı.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu"
REKLAM - D&R
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" 19:33
Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! 19:33
8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 19:27
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 19:13
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 18:58
Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz 18:52
Daha Eski
G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti 18:39
G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! 18:31
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39