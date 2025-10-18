Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları | Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nottingham Forest - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nottingham Forrest, Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile evinde kozlarını paylaşacak. Kritik alt-üst yarışmasında ev sahibi Forest küme düşme hattından kurtulmayı, Chelsea ise zirve yarışında yükselmeyi hedefliyor. Milli ara öncesinde deplasmanda Newcastle United'a 2-0 yenilerek 9 maçlık galibiyetsiz serilerini sürdüren ev sahibi, bu kez 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Chelsea maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. City Groun'da oynanacak mücadelede hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sel; Savona, Milenkoviç, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; İsa

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Garnacho; Pedro