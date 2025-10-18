CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları | Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları | Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Nottingham Forrest, City Ground'da Chelsea'yi konuk edecek. Premier Lig'de çıktığı yedi maçta üçüncü galibiyetini alan ve sakatlıklar ile cezalı duruma düşen konuk ekip, ligde yedinci sırada yer alıyor. Ev sahibi ise tarihinde ilk kez Chelsea'ye karşı üst üste üç lig maçını kaybetme riski ile çıkacağı karşılaşmada mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 13:29
Nottingham Forest - Chelsea maçı detayları | Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nottingham Forrest, Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile evinde kozlarını paylaşacak. Kritik alt-üst yarışmasında ev sahibi Forest küme düşme hattından kurtulmayı, Chelsea ise zirve yarışında yükselmeyi hedefliyor. Milli ara öncesinde deplasmanda Newcastle United'a 2-0 yenilerek 9 maçlık galibiyetsiz serilerini sürdüren ev sahibi, bu kez 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Chelsea maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. City Groun'da oynanacak mücadelede hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sel; Savona, Milenkoviç, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; İsa

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Garnacho; Pedro

