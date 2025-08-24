Altay Bayındır'dan Premier Lig'de bu sezon bir ilk! Önce kurtardı sonra...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United'da forma giyen milli futbolcu Altay Bayındır, United'ın İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Fulham'ı ağırladığı maçta attığı pasla bu sezon Premier Lig'de bir ilki başardı. İşte o anlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 20:14
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, Fulham deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcu Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bayındır, karşılaşmanın 13. dakikasında önce kritik bir kurtarış yaptı ardından Fulham kalesinde tehlike yaratan pası attı. 27 yaşındaki isim bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.

İŞTE O ANLAR

beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 24, 2025

