Altay Bayındır'dan Premier Lig'de bu sezon bir ilk! Önce kurtardı sonra...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, Fulham deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcu Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bayındır, karşılaşmanın 13. dakikasında önce kritik bir kurtarış yaptı ardından Fulham kalesinde tehlike yaratan pası attı. 27 yaşındaki isim bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.

İŞTE O ANLAR

🔴 Altay Bayındır, önce kurtardı ardından rakip kalede tehlike yaratan pası attı! 👀 Milli kalecimizin yıldızlaştığı sekans…#beINSPORTS #PL pic.twitter.com/2kugJqbdsP

— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 24, 2025