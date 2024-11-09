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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 22:37
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Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brighton ile Manchester City, American Express Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 1-0 geirye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Joao Pedro ve 83. dakikada Matt O'Riley kaydetti. Manchester City'nin 23. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YER ALMADI

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Brighton bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, resmi maçlarda üst üste 4. yenilgisini alan Manchester City ise 23 puanda kaldı.

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