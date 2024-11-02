Liverpool 2-1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ferdi Kadıoğlu'nun golü Brighton'a yetmedi

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Kırmızılar, 1-0 geirye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Cody Gakpo ve 72. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Brighton'ın tek golüyse 14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

FERDİ'NİN PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool deplasmanında kaydetti. Milli yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 88 dakika sahada kaldı.

Liverpool bu sonuçla puanını 25'e çıkararak liderliğe yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Brighton ise 16 puanda kaldı.