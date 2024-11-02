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Haberler İngiltere Premier Lig

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de açılışı yaptı! Liverpool'a muhteşem gol

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool deplasmanında kaydetti. İşte o mükemmel gol... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 18:40
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Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de açılışı yaptı! Liverpool'a muhteşem gol

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool deplasmanında kaydetti.

Ferdi'nin golü ile Brighton, Liverpool deplasmanında 14. dakikada öne geçti.

İŞTE O GOL

Kadıoğlu, Brighton forması ile çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetmişti. İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Wolverhampton'a karşı maçın 82. dakikasında oyuna giren temsilcimiz, sadece üç dakika sonra takımının üçüncü golünü atarak galibiyete katkıda bulunmuştu.

Yıldız oyuncu, Liverpool'a kaydettiği muhteşem gol ile birlikte Premier Lig'de de açılışı yaptı.

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